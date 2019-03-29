Суд обязал собственника в течение года снести крупную турбазу на Байкале

29.03.19 11:27

© РИА Новости. Владимир Смирнов

29 марта. Interfax-Russia.ru - Крупный туристический комплекс "Байкалов острог", незаконно построенный на острове Ольхон озера Байкал в Иркутской области, будет снесен по решению суда, сообщила в пятницу Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура.

"Судебная коллегия по гражданским делам Иркутского областного суда оставила без изменения решение Ольхонского районного суда от 4 октября 2018 года по иску природоохранной прокуратуры об обязании снести самовольно возведенный объект", - говорится в сообщении.

"Решение суда вступило в законную силу. С учетом масштабности строений суд предоставил ответчику год для исполнения судебного акта. В течение 12 месяцев объект должен быть снесен", - уточняется в сообщении.

По данным прокуратуры, "Байкалов острог" расположен в водоохраной зоне Байкала, на землях Прибайкальского национального парка; был возведен без разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию, в отсутствие государственной и экологической экспертизы проекта.

"Данный объект находился в зоне внимания прокуратуры длительное время. Принимался комплекс мер, направленных на его приведение в соответствие с элементарными требованиями природоохранного законодательства. Однако положительных результатов это не принесло. Туристический комплекс вопреки всему с каждым годом только расширялся, продолжая загрязнять окружающую среду в непосредственной близости от Байкала", - сказано в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что суд дважды по иску прокуратуры запрещал эксплуатацию турбазы "Байкалов острог", состоящей из 39 зданий общей площадью 6 тыс. кв. метров. Турбаза находится на улице Набережной в поселке Хужир - административном центре острова Ольхон. Собственник - ООО "Сергит".

Турбаза построена на территории, где произрастает уникальное ольхонское растение - черепоплодник щетинистоватый, который является реликтом палеогеновой флоры (палеогеновый период 66 - 23 млн. лет назад), занесен в Красную книгу Иркутской области, находится под угрозой исчезновения.