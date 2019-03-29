ЦБ РФ отозвал лицензии у страховой компании "Ангара"

29.03.19 11:32

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

29 марта. Interfax-Russia.ru - Банк России отозвал лицензии на осуществление страхования СК "Ангара", в частности, на добровольное личное, имущественное страхование и ОСАГО, говорится в материалах регулятора.

"Данное решение принято в связи с нарушением порядка инвестирования средств страховых резервов и собственных средств, в результате чего величина не соответствующих требованиям порядка активов, в которые инвестированы средства страховых резервов и собственные средства, превышает 20% от величины страховых резервов и составляет более 20% от собственных средств (капитала), с учетом наличия угрозы правам и законным интересам страхователей, застрахованных лиц и выгодоприобретателей", - отмечает ЦБ РФ.

Также в пятницу назначена временная администрация страховщика сроком на 6 месяцев.

СК "Ангара" является правопреемником СК "Опора", которая в 2017 году приобрела портфель ОСАГО у страховой компании "Уралсиб". В конце 2018 года СК "Опора" добровольно сдала лицензии, а страховой портфель компании был передан в "Ангару".

СК "Ангара" работает на рынке страхования с 1992 года. Компания осуществляет деятельность на территории Иркутской области и республики Бурятия. Общие выплаты компании за 2018 год составили 2,2 млрд рублей.