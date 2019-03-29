Условия соглашений с нефтяниками о стабилизации топливного рынка РФ сформируют на следующей неделе

29.03.19 11:34

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

29 марта. Interfax-Russia.ru - Условия соглашения Минэнерго и нефтяных компаний по стабилизации топливного рынка на II квартал будут сформированы на следующей неделе, сообщил журналистам глава ведомства Александр Новак.

Аналогичное соглашение на I квартал предполагало обязательства компаний по увеличению поставок топлива на внутренний рынок на 3% по сравнению с прошлым годом. Каким будет этот показатель во втором квартале, еще обсуждается, добавил министр.

"Будем обсуждать, безусловно. В пределах тех заявок, которые есть от наших коллег", - отметил он.