Свыше 400 млрд рублей направят на программу "Содействие занятости населения"

29.03.19 11:37

© РИА Новости. Виталий Белоусов

29 марта. Interfax-Russia.ru - Правительство РФ предлагает продлить еще на четыре года госпрограмму "Содействие занятости населения", в итоге в 2019-2024 году на нее будет выделено свыше 400 млрд рублей, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Правительство предлагает продлить эту программу до 2024 года. С учетом того, что в нее инкорпорированы мероприятия национальных проектов, о которых я сказала ("Демография", "Образование", "Производительность труда и поддержка занятости", "Цифровая экономика" - ИФ), на ее реализацию в 2019-2024 годах будет направлено 402,8 млрд рублей, и в текущем году это будет 65,5 млрд рублей", - сказала Т.Голикова в пятницу на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).

Проект постановления правительства о корректировке госпрограммы был представлен на заседании РТК. Согласно материалам к РТК, программа ранее была рассчитана на 2013-2020 гг.

В результате изменений, предлагаемых правительством, государственная программа будет увязана с мероприятиями по обеспечению трудовых прав приоритетных социальных групп - например, предпенсионеров и женщин, имеющих детей дошкольного возраста.

"По итогам реализации программы, среди прочего, ожидается предотвращение напряженности на рынке труда, улучшение условий трудовой деятельности, повышение трудовой и профессиональной мобильности граждан, создание национальной системы квалификации, а также внедрение системы оценки профессиональных квалификаций", - сказала Т.Голикова.