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29.03.19 11:48
Суд временно запретил мероприятия в нижегородском КЗ "Юпитер" по иску прокуратуры
"Определением от 26 марта Нижегородский районный суд приостановил деятельность концертного зала "Юпитер", а именно запретил ООО "Юпитер" проводить культурно-массовые мероприятия и массовые мероприятия в здании концертного зала "Юпитер", - сообщается на сайте Нижегородского районного суда в пятницу.
С исковым заявлением "об устранении нарушения требований пожарной безопасности выступил прокурор Нижегородского района, действующий в интересах неопределенного круга лиц". Суть претензий прокурора в пресс-релизе не раскрывается.
Судебное заседание по иску назначено на 25 апреля.
В свою очередь на сайте областной прокуратуры сообщается со ссылкой на результаты проверки концертной площадки региональным МЧС, что в здании выявлены многочисленные нарушения. В частности, не завершены монтаж и пусконаладочные работы автоматической установки пожаротушения и пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуации людей, противодымной вентиляции и иные нарушения, "представляющие угрозу для жизни и здоровья людей".
На сайте концертной площадки сообщается, что 28 марта от ГУ МЧС по региону к руководству зала поступило предписание со сроком устранения замечаний до 15 апреля.
"Все замечания (95%) обязательных требований пожарной безопасности в КЗ "Юпитер" на сегодняшний день устранены. Считаем вынесенное в тот же день 26 марта постановление суда о запрете концертной деятельности КЗ "Юпитер" незаконным. На судебное заседание не был приглашен и соответственно не присутствовал представитель КЗ", - говорится в комментарии.
Юристы компании намерены обжаловать данное постановление.
"Дирекцией КЗ "Юпитер" инициировано проведение внеплановой проверки с целью оценки пожарной безопасности и скорейшего законного разбирательства для возобновления концертной деятельности. Прилагаем все возможные усилия для того, чтобы все запланированные мероприятия состоялись согласно их графику", - отмечается в заявлении.
В то же время руководство концертного зала сообщает, что все приобретенные билеты можно вернуть в местах их покупки.
На апрель запланировано не менее 15 мероприятий, в частности, концерты Натальи Орейро, группы "Моральный кодекс", Эмира Кустурицы и ряда других известных исполнителей.
"Юпитер" - центральный концертный зал Нижнего Новгорода, расположенный в исторической части города. Был открыт в марте 2019 года после реконструкции, которая длилась более пяти лет. Площадка рассчитана на прием до 1,5 тыс. человек.
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