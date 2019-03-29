"Аэрофлот" начнет базироваться в Красноярске с 2020 года

29.03.19 11:52

© РИА Новости. Виталий Безруких

29 марта. Interfax-Russia.ru - "Аэрофлот", Красноярский край и аэропорт Красноярска подписали соглашение о создании регионального авиахаба компании, передал корреспондент "Интерфакса" с церемонии подписания "на полях" Красноярского экономического форума.

Документ подписали заместитель гендиректора по стратегии и альянсам ПАО "Аэрофлот" Андрей Панов, губернатор Красноярского края Александр Усс и генеральный директор аэропорта Красноярска Андрей Метцлер.

Согласно договоренности, Красноярск станет для "Аэрофлота" вторым после московского "Шереметьево" базовым аэропортом, в нем будут базироваться, в том числе отечественные самолеты SuperJet 100. Начало работы международного хаба запланировано на 2020 год, к 2023 году годовой пассажиропоток авиакомпании в Красноярске может достичь 1 млн человек.

"В соответствии с новой стратегией группы "Аэрофлот" мы приступаем к созданию международного хаба в Красноярске. Бизнес-модель хаба с комфортными стыковками позволит нам привлекать транзитный пассажиропоток на внутренних и международных линиях, а наши перспективные планы предусматривают создание ряда региональных баз в России", - сказал на церемонии А.Панов.

Летом прошлого года "Аэрофлот" сообщил о новой пятилетней стратегии развития группы, которая предполагают создание баз и хабов в регионах РФ. Два из них планируется строить в аэропортах Сочи и Красноярска (контролируются "БазЭлом" Олега Дерипаски), один - в Новосибирске (входит в "Новапорт" Романа Троценко) и один - во входящем в "Аэропорты регионов" "Кольцово" (Екатеринбург). Всего к 2023 году "Аэрофлот" планирует увеличить перевозки из регионов почти втрое, до 19 млн человек.