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29.03.19 11:58
Новак считает целесообразным создание нацпроекта "Арктика"
"Мы поддерживаем в целом, чтобы этому проекту было особое внимание, а какой формат будет, думаю, правительство будет принимать решение", - сказал он, отвечая на вопрос, поддерживает ли он создание нацпроекта "Арктика".
Министр не стал говорить конкретно, поддерживает ли он, чтобы лидером проекта стал "НОВАТЭК". "Мне кажется, что здесь все компании, которые имеют возможность и ресурсную базу, самостоятельно принимают инвестиционные решения. Мы поддержим любые компании", - сказал он.
Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин поручил А.Новаку изучить ряд предложений ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко относительно развития российского сегмента сжиженного природного газа (СПГ).
В своем письме в адрес президента В.Литвиненко написал, нужно рассмотреть вопрос целесообразности придания статуса Национального объединенному проекту развития Севморпути, создания российского СПГ-сегмента и пространственного развития северных регионов, входящих в Арктическую зону (Национальный проект "Арктика").
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