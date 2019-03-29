Суд подтвердил 6-миллиардный долг перед кредиторами экс-владельца СУ-155 Балакина

29.03.19 12:03

© РИА Новости. Сергей Пятаков

29 марта. Interfax-Russia.ru - Арбитражный суд Москвы 26 марта включил в реестр признанного банкротом экс-владельца АО "СУ-155" Михаила Балакина долг перед кредиторами в размере 6 млрд рублей.

Как следует из картотеки суда, в том числе в реестр включены требования банка "ФК Открытие" в размере 3,5 млрд рублей, Инвестторгбанка - 849,9 млн рублей, Сбербанка России - 126,4 млн рублей и физлица на сумму 1,5 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Москвы 26 марта по заявлению ООО "АлмазИнвест" признал бизнесмена несостоятельным (банкротом).

Суд тогда открыл в отношении должника процедуру реализации имущества и утвердил его финансовым управляющим Артема Соболева.

Суд включил долг перед заявителем в размере около 2,4 млрд рублей в реестр кредиторов должника. Отчет о ходе процедуры банкротства суд назначил на 3 сентября.

На одном из прошлых заседаний отмечалось, что в материалы дела поступили заявления о банкротстве бизнесмена от компании "АлмазИинвест", к которому право требования перешло от Росбанка, а также заявления банка "Открытие" и Сбербанка в лице Волго-Вятского филиала.

Ранее банкротства бизнесмена требовал Сбербанк, но 18 мая 2017 года суд возвратил банку заявление без рассмотрения в связи с тем, что, как заявил представитель банка на заседании, "в настоящее время у банка отсутствуют основания для введения процедуры банкротства".

Группа компаний "СУ-155" - один из крупнейших российских строительных холдингов, в ее состав входили более 80 промышленных предприятий и строительных организаций.

Арбитражный суд Московской области 18 марта 2016 года ввел в АО "СУ-155" (крупнейшая компания-застройщик, входит в ГК "СУ-155") процедуру наблюдения. В апреле 2018 года суд признал АО "СУ-155" банкротом.