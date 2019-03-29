Строительство проблемных ЖК в "новой" Москве обсудили на рабочей группе по защите дольщиков

29.03.19 12:08

© РИА Новости. Евгений Биятов

29 марта. Interfax-Russia.ru - Строительство сразу нескольких проблемных жилых объектов на территории "новой" Москвы было рассмотрено на рабочей группе по защите прав дольщиков в прокуратуре Новомосковского административного округа, сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

Так, застройщику ООО "Красный Октябрь - Рассказовка" было поручено усилить работу по передаче квартир гражданам во введенных в эксплуатацию корпусах ЖК "Рассказово". Руководитель проекта компании-застройщика подтвердил сроки ввода корпусов №8 (декабрь 2019 года) и №5 (декабрь 2020 года).

"Также мы начали работу на корпусе № 14, в ближайшее время планируем приступить к корпусу №15", - добавил он.

Кроме того, на заседании в очередной раз рассматривался объект по адресу: городской округ Щербинка, ул. Овражная, д. 3-8, реализация которого началась в 2002 году.

"Строительные работы на объекте не ведутся длительный период. На вопросы, когда достроится объект и каким образом будут реализованы права граждан, застройщик по-прежнему отвечает, что на это у него нет денежных средств", - подчеркнул заместитель председателя Москомстройинвеста Александр Гончаров.

Он отметил, что ранее Москомстройинвест обратился в правоохранительные органы с просьбой провести доследственную проверку в отношении действующего застройщика ООО "БРОД-ЭСТЕЙТ".

Ранее сообщалось, что для дольщиков трех проблемных объектов, в том числе данного, будет построен компенсационный дом в поселении Рязановское.

Как отмечает Москомстройинвест, представители застройщика ЗАО "Крекшино", которое возводит ЖК "Медовая долина" в поселении Марушкинское, на заседание рабочей группы не явились.