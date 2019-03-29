Ростуризм в марте исключил из реестра более 60 туроператоров

29.03.19 12:11

© РИА Новости. Сергей Кузнецов

29 марта. Interfax-Russia.ru - Ростуризм в марте исключил из единого федерального реестра туроператоров 61 компанию, большинство из них - в связи с непредоставлением сведений о финансовом обеспечении ответственности перед туристами.

Согласно данным из приказов ведомства, из 61 компании 58 не предоставили сведения о продлении финансового обеспечения ответственности на новый срок. Три туроператора сами сообщили Ростуризму о прекращении туроператорской деятельности. Еще три компании исключили из видов деятельности "международный выездной туризм".

За тот же период были внесены в реестр сведения о 55 туроператорах, практически все они планируются заниматься внутренним, либо въездным туризмом. Всего в едином федеральном реестре на 29 марта состоят почти 4,4 тыс. компаний.