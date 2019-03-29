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29.03.19 12:18
Дальневосточные ученые предлагают в 2020 году добыть около 300 косаток и белух
Согласно документам об общих допустимых уловах (ОДУ), которые размещены на сайтах филиалов ВНИРО, ученые считают, что безопасно для популяции в дальневосточных морях можно добыть 10 косаток и 282 белухи.
В то же время в пояснительных материалах к документам ученые признаются, что у них нет точных данных о численности этих животных.
"В условиях недостатка информации о популяции и параметрах охотоморских косаток теоретический допустимый уровень промысловой нагрузки рассчитывался методом потенциального биологического изъятия (ПБР). С использованием имеющейся оценки в 2027 голов полученное округленное значение ПБР равное восьми", - говорится в документах.
В свою очередь в материалах Камчатского филиала ВНИРО, специалисты которого готовы разрешить вылов двух косаток, высказывается предположение, что в Западно-Камчатской подзоне популяция этих животных насчитывает около 400 особей.
Согласно документам, в Охотском море предлагается выловить 82 белухи, 200 белух - в Беринговом, Чукотском и Восточно-Сибирском морях.
"Оценки воздействия промысла на состояние местной популяции на окружающую среду не проводилось. Однако считаем, что изъятие белух в пределах соответствующих ограничений ... заметного негативного воздействия не принесет", - резюмирует рыбохозяйственная наука.
Предложения ученых будут обсуждены в рамках публичных слушаний в филиалам ВНИРО с 19 по 25 апреля.
Коалиция общественных и экологических организаций "Свободу косаткам и белухам" призывает общественность изучить материалы ОДУ и принять участие в слушаниях.
После итоговые материалы поступят в Росприроднадзор и Росрыболовство.
Широкий общественный резонанс в России и за рубежом вызвала ситуация с сотней косаток и белух, которые содержатся в центре передержки в бухте Средняя в Приморье. Центр получил в СМИ название "китовая тюрьма". По данным Генпрокуратуры, отлов животных был произведен с многочисленными нарушениями закона. Возбуждено несколько уголовных дел.
Сахалинский областной суд 21 марта признал незаконной положительную госэкспертизу на вылов косаток в 2018 году из-за нарушений, допущенных Росрыболовством и Росприроднадзором при проведении общественных обсуждений материалов ОДУ. Это означает, что все животные из "китовой тюрьмы" выловлены в 2018 году незаконно.
В ноябре 2018 года Росприроднадзор, получив многочисленные возражения общественности, дал отрицательное заключение госэкспертизы на материалы ОДУ и косаток, и белух на 2019 год, поэтому вылов этих видов китообразных на Дальнем Востоке России в текущем году под полным запретом.
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