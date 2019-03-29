Путин не принимал окончательных решений по ВСМ Москва - Нижний Новгород - Песков

29.03.19 12:28

© РИА Новости. Алексей Дружинин

29 марта. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин пока не принимал окончательного решения относительно проекта высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Нижний Новгород, прорабатываются различные варианты, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Та информация, которая появилась, не совсем соответствует действительности, точнее, не соответствует. Дело в том, что пока разные варианты находятся на стадии проработки, каких-либо окончательных решений не принималось", - сказал Д.Песков, отвечая на вопрос, действительно ли президент не одобрил проект ВСМ.

"Говорить о том, что тот или иной вариант полностью отвергнут в пользу иного, - неверно", - отметил он.

По словам Д.Пескова, работа по этому проекту продолжается. "Это сложный процесс, многогранный, связанный с экономической целесообразностью, с кумулятивным эффектом для экономики регионов", - сказал он.

"Поэтому, конечно, с бухты-барахты принимать решения было бы неверно", - добавил Д.Песков.

Как сообщалось, в марте начало строительства ВСМ до Нижнего Новгорода согласовал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Доклад вице-премьера Максима Акимова, который ранее одобрил проект дороги от Москвы до Нижнего Новгорода (в направлении Казани), подписан и направлен президенту, писали "Ведомости". Теперь судьба проекта зависит от решения В.Путина.