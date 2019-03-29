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Участник смертельного ДТП в Москве сдался полиции Чечни после призыва Кадырова

© РИА Новости. Алексей Куденко
29 марта. Interfax-Russia.ru - Предполагаемый виновник смертельного ДТП на Можайском шоссе в Москве, в котором погибли мать и ее дочь, уроженец Чечни Муслим Джамбеков явился с повинной в полицию Чеченской республики.

"Муслим Джамбеков явился в правоохранительные органы Чечни", - написал в своем в Telegram-канале в пятницу глава республики Рамзан Кадыров.

Он отметил, что М.Джамбеков находился в розыске по подозрению в виновности в аварии на Можайском шоссе.

"Накануне я сделал жесткое обращение, призывая Джамбекова незамедлительно прибыть в полицию. Как меня проинформировало руководство МВД по ЧР, Джамбеков поясняет, что был в шоковом состоянии и получил травму при аварии. Этим он якобы объясняет свой поступок, который на самом деле не красит мужчину, более того, является позорным. По словам Джамбекова, узнав про мое обращение, он сразу же принял решение сдаться полиции", - сказал Р.Кадыров.

Он добавил, что М.Джамбеков "готов понести любое наказание, предусмотренное законом, утверждает, что глубоко сожалеет о случившемся, выражает соболезнование родным и близким погибших при ДТП женщины и девочки".

В своем Telegram Р.Кадыров также разместил видеозапись, на которой М.Джамбеков подтверждает, что является виновником аварии на Можайском шоссе в Москве, просит прощения у Р.Кадырова, своего народа и россиян. Кроме того, М.Джамбеков выразил соболезнования родным и близким жертв аварии.

25 марта на Можайском шоссе столкнулись автомобили "Мерседес Гелендваген" и "Нива". Пассажиры "Нивы" - мать и дочь - погибли, а находившегося за рулем главу семьи госпитализировали с тяжелыми травмами.

Предполагаемый виновник аварии - водитель "Мерседеса" - скрылся с места происшествия. Его разыскивали правоохранительные органы. По данным СМИ, за рулем автомобиля находился уроженец Чечни М.Джамбеков.

28 марта Р.Кадыров призвал мужчину явиться в полицию и ответить за содеянное.

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