Задержана соучастница бывшего топ-менеджера КТЗ Млодика, осужденного за мошенничество

29.03.19 12:55

© РИА Новости. Екатерина Чеснокова

29 марта. Interfax-Russia.ru - Правоохранительные органы после семи лет поисков задержали в Московской области соучастницу бывшего топ-менеджера холдинга "Концерн "Тракторные заводы" Семена Млодика, осужденного за мошенничество в особо крупном размере.

Следственное управление СКР по Чувашии сообщает в пятницу, что Светлане Романовой было заочно предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере и легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, совершенные группой лиц по предварительному сговору).

"С декабря 2012 года она находилась в розыске. В апреле 2013 года в отношении нее по ходатайству следователя судом была заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Местонахождение С.Романовой было установлено сотрудниками управления уголовного розыска МВД по Чувашии во взаимодействии с коллегами из ГУ МВД России по Москве, отмечается в пресс-релизе.

Как следует из материалов дела, летом 2006 года С.Млодик и С.Романова по предварительному сговору путем совершения заведомо невыгодных сделок через фирму-посредника вывели из ЗАО "Промтрактор-Вагон", совет директоров которого возглавлял С.Млодик, 273 млн рублей, а затем легализовали их посредством покупки на эти деньги акций данного акционерного общества.

В июне 2015 года С.Млодик был признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере) и получил пять лет колонии общего режима. Также суд постановил взыскать с него 273 млн рублей по иску потерпевших.