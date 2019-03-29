Пассажир поджег кресло в самолете, летевшем из Екатеринбурга в Анталью

29.03.19 12:57

© РИА Новости. Владимир Песня

29 марта. Interfax-Russia.ru - Один из пассажиров рейса "Екатеринбург - Анталья" авиакомпании Red Wings воспользовался в полете зажигалкой, загорелась обшивка кресла, но ее удалось быстро потушить, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе авиакомпании.

"26 марта во время набора высоты, на борту самолета авиакомпании Red Wings пассажир пожаловался бортпроводникам на неприятный запах. Был обнаружен небольшой по размеру, еле заметный, участок тления обшивки сидения кресла", - отметили в пресс-службе.

Кресло потушили, пассажиры и экипаж не пострадали. В пресс-службе отметили, что все чувствовали себя хорошо. Посадка в Анталье совершена благополучно.

Авиакомпания начала внутреннее расследование. "Причиной тления кресла явилось включение зажигалки пассажиром", - подчеркнули в пресс-службе.

Пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте сообщает, что по данному факту начата проверка.

"По информации, размещенной в некоторых СМИ, о возгорании пассажирских кресел на борту воздушного судна, следовавшего по маршруту "Екатеринбург - Анталья", организована доследственная проверка для установления всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.