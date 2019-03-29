Правительство обсудит проект по внедрению "цифрового профиля" россиянина

29.03.19 13:00

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

29 марта. Interfax-Russia.ru - Правительство рассмотрит в конце апреля на своем заседании проект постановления о проведении эксперимента по внедрению "цифрового профиля" гражданина РФ.

Концепция цифрового профиля была утверждена на заседании президиума правительственной комиссии по цифровому развитию, которое провел вице-премьер Максим Акимов, сообщается на сайте кабинета министров.

Задача этой платформы - обеспечить через портал госуслуг доступ к данным о гражданине или юрлице, который содержится в других государственных информационных системах. Передача данных о гражданине будет происходить только с его согласия. В дальнейшем платформа позволит в случае необходимости отозвать согласие, говорится в сообщении на сайте правительства.

Проект по внедрению "цифрового профиля" в пилотном режиме начнет работу при участии 16 банков, трех страховых организаций, МВД, ПФР, ФНС, Росреестра и Аналитического центра при правительстве.

"Цифровой профиль позволит удовлетворить высокий спрос граждан и бизнеса на получение госуслуг в электронном виде и выведет их на новый уровень качества", - говорится в сообщении.