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29.03.19 13:00
Правительство обсудит проект по внедрению "цифрового профиля" россиянина
Концепция цифрового профиля была утверждена на заседании президиума правительственной комиссии по цифровому развитию, которое провел вице-премьер Максим Акимов, сообщается на сайте кабинета министров.
Задача этой платформы - обеспечить через портал госуслуг доступ к данным о гражданине или юрлице, который содержится в других государственных информационных системах. Передача данных о гражданине будет происходить только с его согласия. В дальнейшем платформа позволит в случае необходимости отозвать согласие, говорится в сообщении на сайте правительства.
Проект по внедрению "цифрового профиля" в пилотном режиме начнет работу при участии 16 банков, трех страховых организаций, МВД, ПФР, ФНС, Росреестра и Аналитического центра при правительстве.
"Цифровой профиль позволит удовлетворить высокий спрос граждан и бизнеса на получение госуслуг в электронном виде и выведет их на новый уровень качества", - говорится в сообщении.
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