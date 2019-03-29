ФНС разрешат проводить контрольные закупки в казино

29.03.19 13:07

© РИА Новости. Виталий Аньков

29 марта. Interfax-Russia.ru - Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который позволяет Федеральной налоговой службе (ФНС) в целях выявления незаконных лотерей и азартных игр проводить контрольные закупки. Планируемые траты из бюджета на данное мероприятие составят 533 тыс. рублей в год.

Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Согласно документу, ФНС наделяется правом вести перечень лиц, в отношении которых есть подозрение, что они ведут деятельность по организации и проведению лотерей и азартных игр с нарушением законодательства РФ. "Эффективным инструментом, обеспечивающим возможность исполнения ФНС России полномочий по ведению перечней, является предлагаемое законопроектом наделение ФНС России полномочиями по осуществлению мероприятия по контролю - действий по совершению сделки", - говорится в пояснительной записке.

ФНС для контроля сможет заключать договора об участии в лотерее, казино, а также онлайн казино и лотерей с использованием наличных или безналичных денежных средств, получать выигрыш.

Согласно финансово-экономическому обоснованию, общая сумма расходов (посчитано только участие в онлайн-казино) может составить 533,25 тыс. рублей в год. При расчете указанной суммы учтено, что необходимым условием совершения сделок является пополнение "виртуального" счета онлайн казино (онлайн лотереи). По оценке, сумма пополнения в 80% случаев составляет 100 рублей, в 20% случаев составляет 800 рублей. Таким образом, средняя сумма пополнения "виртуального" счета онлайн казино (онлайн лотереи) составляет 240 рублей. Полномочиями по совершению сделки планируется наделить трех сотрудников ФНС России, каждым из которых ежедневно будет совершаться в среднем три сделки.

В случае принятия законопроект вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.