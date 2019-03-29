Калининградский губернатор потребовал прекратить застройку городских парков

29.03.19 13:09

© РИА Новости. Игорь Зарембо

29 марта. Interfax-Russia.ru - Городские парки в Калининградской области должны как можно скорее получить статус особо охраняемых природных территорий (ООПТ), считает губернатор региона Антон Алиханов.

"Решение о придании статуса ООПТ всем городским паркам области надо принимать и быстро. Чтобы у нас не было разговоров про то, что отдельные товарищи из федерации бокса застроят парк Южный, отдельные товарищи из горсовета застроят парк Теодора Кроне, Макс-Ашманн-парк немножко "уконтрапупят" и построят что-то на его границе. Занимайтесь, пожалуйста, этим вопросом", - заявил А.Алиханов, обращаясь к министру природных ресурсов и экологии области Олегу Ступину на совещании в правительстве в пятницу.

По словам губернатора, в настоящее время сокращение территории под различными предлогами происходит в парке Теодора Кроне в Калининграде. А.Алиханов подчеркнул, что никаких новых разрешений, связанных с вырубкой деревьев в этом парке быть не должно.

"Если вдруг я увижу, что из-за ваших недоработок, ваших, городских, гурьевских или ещё каких-то, у нас под нож пустят хоть один парк, то всем будет плохо, все будут уволены, а то и другие меры будут приняты", - заключил губернатор, обращаясь к чиновникам правительства и муниципалитетов.