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29.03.19 13:09
Калининградский губернатор потребовал прекратить застройку городских парков
"Решение о придании статуса ООПТ всем городским паркам области надо принимать и быстро. Чтобы у нас не было разговоров про то, что отдельные товарищи из федерации бокса застроят парк Южный, отдельные товарищи из горсовета застроят парк Теодора Кроне, Макс-Ашманн-парк немножко "уконтрапупят" и построят что-то на его границе. Занимайтесь, пожалуйста, этим вопросом", - заявил А.Алиханов, обращаясь к министру природных ресурсов и экологии области Олегу Ступину на совещании в правительстве в пятницу.
По словам губернатора, в настоящее время сокращение территории под различными предлогами происходит в парке Теодора Кроне в Калининграде. А.Алиханов подчеркнул, что никаких новых разрешений, связанных с вырубкой деревьев в этом парке быть не должно.
"Если вдруг я увижу, что из-за ваших недоработок, ваших, городских, гурьевских или ещё каких-то, у нас под нож пустят хоть один парк, то всем будет плохо, все будут уволены, а то и другие меры будут приняты", - заключил губернатор, обращаясь к чиновникам правительства и муниципалитетов.
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