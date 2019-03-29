Власти готовы сами извлечь из Байкала трубы недостроенного завода по розливу воды

29.03.19 13:20

© РИА Новости. Владимир Смирнов

29 марта. Interfax-Russia.ru - Специалисты Ростехнадзора закрепляют у берега озера Байкал водозаборные трубы завода по розливу воды "АкваСиб", строительство которого в поселке Култук Иркутской области остановил суд, признав недействительной экологическую экспертизу.

"Сейчас Ростехнадзор делает якорение труб, чтобы они не уплыли в Байкал", - сообщил в пятницу журналистам в Иркутске председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, комментируя ситуацию.

По мнению депутата, собственник завода не сможет оспорить решение суда в апелляционной инстанции, и должен будет за свой счет демонтировать оборудование, а также провести рекультивацию Таловских болот на берегу, где велось строительство.

"Это закон. Кто ущерб нанес территории, тот его и должен компенсировать", - сказал В.Бурматов.

При этом депутат считает, что собственник откажется демонтировать завод, и прокуратура выдаст предписание устранить нарушения правительству Иркутской области.

"Региональные власти это сделают, потом предъявят собственнику регрессные иски. И он уже будет вынужден по суду вернуть деньги региону за то, что убрали эти безобразные трубы, и то, что там понастроили", - пояснил В.Бурматов.

По его словам, технология извлечения из Байкала водозаборной трубы длинной около 800 метров уже определена - ее будут вытягивать на берег частями и разрезать, а затем вывозить на утилизацию.

Депутат отметил, что собственник может изменить проект завода, и снова попытаться пройти экологическую экспертизу. "Но я боюсь, что он ее не пройдет. На Таловских болотах нельзя ничего строить - там останавливаются редкие перелетные птицы, это их последняя остановка перед длительным перелетом на юг", - подчеркнул В.Бурматов.

Он также сообщил, что собственник планировал построить на Таловских болотах не один, а несколько заводов по розливу воды.

"Территория нарезана на несколько участков, там завод должен был строиться не один (...). Мы договорились с прокуратурой, что они опротестуют выделение всех участков для того, чтобы в принципе не допустить там строительство", - сказал В.Бурматов.

В пятницу в Иркутске состоялось совместное выездное заседание комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды и межфракционной группы "Байкал". После совещания в областном правительстве депутаты посетили площадки завода в Култуке и Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК), затем отправились в Бурятию. В субботу они проведут совещание в Улан-Удэ.

Ранее сообщалось, что 27 марта текущего года Кировский районный суд Иркутска по иску природоохранной прокуратуры признал незаконным положительное заключение государственной экологической экспертизы на строительство на берегу Байкала завода по розливу воды ООО "АкваСиб".

Суд также отказался удовлетворить ходатайство ООО "АкваСиб" с требованием разрешить соединить подводную и наземную часть водовода завода. При этом представители "АкваСиба" заявляли, что это грозит нарушением судоходства на юге Байкала, так как трубы не до конца смонтированного водовода могут "уйти в дрейф" по озеру.