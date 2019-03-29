Два редчайших белых львенка родились в Крыму

29.03.19 13:29

© РИА Новости. Виталий Аньков

29 марта. Interfax-Russia.ru - Два белых львенка появились на свет в крымском парке львов "Тайган", сообщила "Интерфаксу" в пятницу руководитель пресс-службы учреждения Татьяна Алексагина.

"Это уникальные белые львята, от хорошей линии производителей, их родители привезены в Крым восемь лет назад из ЮАР", - рассказала собеседница агентства.

По ее словам, детеныши - самочка и самец - родились у львицы по кличке Миледи, отца малышей зовут Рокки.

Миледи в прошлом году уже приносила потомство, но не выкармливала львят. "Сейчас мама кормит обоих малышей сама", - сказала Т.Алексагина.

Имен у новорожденных пока нет. "Львятам дают имена в течение месяца, будем думать", - уточнила пресс-секретарь.

По ее информации, всего в мире порядка 300 белых львов. Причем, в белогорском парке "Тайган" и ялтинском зоопарке "Сказка" в Крыму живут два десятка таких животных. "Это самая большая коллекция в мире", - подчеркнула Т.Алексагина.

Она добавила, что в "Тайгане" сейчас настоящий бэби-бум. Так, у двух пар верблюдов появилось по одному детенышу, а у рыжего вожака всех прайдов львов парка по кличке Чук и его спутницы - белой львицы - родилось трое уникальных львят серого цвета.

Т.Алексагина сообщила, что одного верблюжонка назвали Мартин-Пушкин, второго - Янтарь. "Сначала назвали Мартином, он в марте родился. Увидели, что верблюжонок черный, кудрявый - копия Александра Сергеевича Пушкина, поэтому теперь он еще и Пушкин", - сказала пресс-секретарь парка.

"Чук - самый крупный лев в парке, он весит больше 300 килограммов, ростом с человека. Его потомство тоже будет очень крупным. Мама у родившихся львят крупная", - отметила собеседница агентства.

Парк "Тайган" - крупный питомник львов, тигров и других зверей - основал в 2012 году на берегу Тайганского водохранилища крымский бизнесмен Олег Зубков. Ранее он открыл в Ялте первый в СНГ частный зоопарк "Сказка". В "Тайгане" сейчас живут больше 2,5 тыс. питомцев, в "Сказке" - 1,5 тыс.