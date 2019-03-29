В Звездном Городке простились с пятым космонавтом Земли Быковским

29.03.19 13:41

© РИА Новости. Михаил Климентьев

29 марта. Interfax-Russia.ru - Церемония прощания с советским космонавтом Валерием Быковским, скончавшимся в среду в возрасте 84 лет, завершилась в Звездном Городке, передает корреспондент "Интерфакса".

Проститься с В.Быковским пришли сотни людей, в том числе исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев, начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов, первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова, многие советские и российские космонавты, жители Звездного Городка.

"Очень трудно подобрать слова, которыми можно было бы описать утрату и скорбь, особенно для тех, кто с ним работал. Мне выпало счастье работать с ним не только на Земле, но и в космосе", - сказала на церемонии прощания В.Терешкова, назвав В.Быковского своим другом.

С.Крикалев заявил, что первые космонавты вдохновили многих людей на то, чтобы прийти в космонавтику.

"Мне запомнилась необычайная скромность Валерия Федоровича. Он всегда оставался в тени, но когда доходило до дела, он шел и предлагал себя", - сказал С.Крикалев.

Он напомнил, что В.Быковский участвовал в многих испытаниях, связанных с определением предельных перегрузок в космосе.

Траурная церемония прошла в Доме космонавтов Звездного городка.

Летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза, полковник В.Быковский скончался в среду на 85-м году жизни.

Он относился к первому поколению советских космонавтов, в 1960 году вошёл в состав отряда космонавтов первого набора военно-воздушных сил.

Первый полет совершил командиром корабля "Восток-5" с 14 по 19 июня 1963 года (4 суток 23 часа 6 минут). В.Быковский стал первым в мире человеком, проведшим в космосе фактически пять суток. Полет проходил совместно с полётом корабля "Восток-6", пилотируемого Валентиной Терешковой.

"За мужество и героизм, проявленные при выполнении этого полета, пятому космонавту планеты было присвоено звание Героя Советского Союза", - сообщал ранее Центр подготовки космонавтов.

Вторую Золотую Звезду Героя В.Быковский получил за следующий космический полет, который он выполнил с 15 по 23 сентября 1976 года (7 суток 21 час 52 минуты) в качестве командира корабля "Союз-22" совместно с бортинженером Владимиром Аксеновым.

В третий раз В.Быковский полетел в космос командиром корабля "Союз-31" и советско-немецкого экипажа (26 августа - 3 сентября 1978 года). Продолжительность полёта - 7 суток 20 часов 49 минут.

Суммарное время пребывания Валерия Быковского в космосе составило 20 суток 17 часов 47 минут. После второго полета В.Быковский готовился к третьему, который должен был состояться к Луне, однако лунная программа СССР была свернута. Имел позывной "Ястреб".

Далее проходил службу в различных подразделениях ЦПК имени Ю.А. Гагарина.

В 1988 году В.Быковский был уволен из рядов Вооруженных Сил СССР в запас по возрасту.

В.Быковского похоронят с воинскими почестями в пятницу в Подмосковье в селе Леониха рядом с сыном, летчиком военно-транспортной авиации Валерием Быковским, погибшим в авиакатастрофе в 1985 году.