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29.03.19 13:41
В Звездном Городке простились с пятым космонавтом Земли Быковским
Проститься с В.Быковским пришли сотни людей, в том числе исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев, начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов, первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова, многие советские и российские космонавты, жители Звездного Городка.
"Очень трудно подобрать слова, которыми можно было бы описать утрату и скорбь, особенно для тех, кто с ним работал. Мне выпало счастье работать с ним не только на Земле, но и в космосе", - сказала на церемонии прощания В.Терешкова, назвав В.Быковского своим другом.
С.Крикалев заявил, что первые космонавты вдохновили многих людей на то, чтобы прийти в космонавтику.
"Мне запомнилась необычайная скромность Валерия Федоровича. Он всегда оставался в тени, но когда доходило до дела, он шел и предлагал себя", - сказал С.Крикалев.
Он напомнил, что В.Быковский участвовал в многих испытаниях, связанных с определением предельных перегрузок в космосе.
Траурная церемония прошла в Доме космонавтов Звездного городка.
Летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза, полковник В.Быковский скончался в среду на 85-м году жизни.
Он относился к первому поколению советских космонавтов, в 1960 году вошёл в состав отряда космонавтов первого набора военно-воздушных сил.
Первый полет совершил командиром корабля "Восток-5" с 14 по 19 июня 1963 года (4 суток 23 часа 6 минут). В.Быковский стал первым в мире человеком, проведшим в космосе фактически пять суток. Полет проходил совместно с полётом корабля "Восток-6", пилотируемого Валентиной Терешковой.
"За мужество и героизм, проявленные при выполнении этого полета, пятому космонавту планеты было присвоено звание Героя Советского Союза", - сообщал ранее Центр подготовки космонавтов.
Вторую Золотую Звезду Героя В.Быковский получил за следующий космический полет, который он выполнил с 15 по 23 сентября 1976 года (7 суток 21 час 52 минуты) в качестве командира корабля "Союз-22" совместно с бортинженером Владимиром Аксеновым.
В третий раз В.Быковский полетел в космос командиром корабля "Союз-31" и советско-немецкого экипажа (26 августа - 3 сентября 1978 года). Продолжительность полёта - 7 суток 20 часов 49 минут.
Суммарное время пребывания Валерия Быковского в космосе составило 20 суток 17 часов 47 минут. После второго полета В.Быковский готовился к третьему, который должен был состояться к Луне, однако лунная программа СССР была свернута. Имел позывной "Ястреб".
Далее проходил службу в различных подразделениях ЦПК имени Ю.А. Гагарина.
В 1988 году В.Быковский был уволен из рядов Вооруженных Сил СССР в запас по возрасту.
В.Быковского похоронят с воинскими почестями в пятницу в Подмосковье в селе Леониха рядом с сыном, летчиком военно-транспортной авиации Валерием Быковским, погибшим в авиакатастрофе в 1985 году.
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