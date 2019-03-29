Вице-губернатор Заполярья Тюкавин уходит в отставку

29.03.19 13:47

Фото: официальная страница Facebook А.Чибиса

29 марта. Interfax-Russia.ru - Вице-губернатор Мурманской области Алексей Тюкавин написал заявление об отставке по собственному желанию, сообщил врио главы региона Андрей Чибис на своей странице в социальной сети в пятницу.

"Первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин покидает свой пост, его заменит Оксана Демченко", - написал А.Чибис.

Он назвал О.Демченко "опытным бойцом" и "верным соратником", а также отметил ее опыт работы "в разработке целого ряда нацпроектов, и теперь ее главная задача - сделать так, чтобы Мурманская область стала лидером в их реализации".

А.Тюкавин занимал должность первого заместителя губернатора Мурманской области с апреля 2012 года.

По данным из открытых источников, О.Демченко работала в органах власти Красноярского края и Волгоградской области. В 2014 году заняла пост директора департамента ЖКХ в министерстве строительства РФ. В 2017 году возглавила департамент развития городской среды в министерстве.

Как сообщалось, президент РФ 21 марта назначил А.Чибиса, который ранее занимал должность замминистра строительства и ЖКХ РФ, врио губернатора Мурманской области. Тем же указом Владимир Путин принял досрочную отставку Марины Ковтун с поста главы региона.