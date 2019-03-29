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29.03.19 13:49

Дело участника банды Басаева передано в суд

© РИА Новости. ФСБ РФ
29 марта. Interfax-Russia.ru - Главное следственное управление СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу завершило расследование уголовного дела в отношении жителя Ставропольского края Шамиля Казбулатова, который обвиняется в нападении на псковских десантников в 2000 году.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в отношении Казбулатова с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - сообщает пресс-служба Следственного комитета в пятницу.

Ш.Казбулатов 1972 года рождения был заключен под стражу в декабре 2018 года. Ему вменяется вооруженный мятеж, участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих (ст. 279 УК РФ, ч. 2 ст. 209 УК РФ, ст. 317 УК РФ).

В Главном следственном управлении СК по СКФО продолжается расследование уголовного дела по факту вооруженного нападения в 2000 году в горно-лесистой местности в районе села Улус-Керт Шатойского района Чечни, объединенной вооруженной бандой под общим руководством Басаева и Хаттаба на военнослужащих 6-ой роты 104-го полка 76-ой Псковской дивизии ВДВ, в ходе которого погибли 84 военнослужащих, а четверым военнослужащим причинены ранения различной степени тяжести.

Ранее 13 участников боестолкновения, в том числе гражданин Украины - член "УНА-УНСО" (запрещенная в РФ националистическая организация) Александр Малофеев, были приговорены к длительным срокам лишения свободы.

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