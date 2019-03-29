Фокин: идея объединения Александринки и театра им.Волкова была инициирована худруками

29.03.19 13:52

© РИА Новости. Алексей Даничев

29 марта. Interfax-Russia.ru - Идея создания "Первого национального театра России" не была спущена сверху, заявил художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин на встрече с артистами в пятницу, посвященной объединению с ярославским театром имени Волкова.

"Идея эта не вчера родилась, это не идея, которая спущена сверху", - сказал В.Фокин, подчеркнув, что вопрос объединения он давно обсуждал с художественным руководителем театра Волкова Евгением Марчелли.

"Два театра объединяются для решения общих творческих задач, укрепления и усиления театров как национальных театров. (...) Объединение традиций чрезвычайно важно", - отметил В.Фокин.

Ранее сообщалось, что премьер РФ Дмитрий Медведев, учитывая многочисленные обращения общественности, принял решение приостановить действие приказа министра культуры РФ Владимира Мединского об объединении Александринки и Театра им.Волкова для создания на их базе "Первого национального театра".

Одновременно Д.Медведев поручил В.Мединскому провести широкое обсуждение этого проекта с привлечением профессионального сообщества и общественности Санкт-Петербурга и Ярославля, сообщил пресс-секретарь премьера Олег Осипов.

О том, что Александринский театр и ярославский театр имени Волкова объединяются в единый театральный комплекс - "Первый национальный театр России (Академический Александринский театр - Академический театр имени Волкова)", ранее говорил В.Мединский.