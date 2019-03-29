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29.03.19 14:05
Васильева встала на защиту педагогов, публикующих фото в соцсетях
"Понимаете, есть такое понятие, которое должно оставаться для всех - личная жизнь, она должна оставаться, человек должен иметь то самое пространство, что называется личной жизни. Я считаю, что учителям наиболее сложно сейчас, потому что любой снимок, который случайно сделан, становится достоянием Инстаграма", - сказала О.Васильева журналистам в пятницу в рамках Санкт-Петербургского международного образовательного форума.
Она признала наличие проблемы, которую нужно "деликатно решать", необходимо прийти к пониманию того, что педагогу позволено, а что нет.
"Я сразу хочу сказать, что не надо вешать ярлыки, потому что педагог - это особая профессия, особая миссия, это знают все - и молодые педагоги, и уважаемые, и наставники", - добавила она.
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