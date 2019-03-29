Васильева встала на защиту педагогов, публикующих фото в соцсетях

29.03.19 14:05

© РИА Новости. Григорий Сысоев

29 марта. Interfax-Russia.ru - Министр просвещения Ольга Васильева призывает деликатно подходить к вопросу ведения учителями персональных страниц в социальных сетях и не навешивать на педагогов ярлыки.

"Понимаете, есть такое понятие, которое должно оставаться для всех - личная жизнь, она должна оставаться, человек должен иметь то самое пространство, что называется личной жизни. Я считаю, что учителям наиболее сложно сейчас, потому что любой снимок, который случайно сделан, становится достоянием Инстаграма", - сказала О.Васильева журналистам в пятницу в рамках Санкт-Петербургского международного образовательного форума.

Она признала наличие проблемы, которую нужно "деликатно решать", необходимо прийти к пониманию того, что педагогу позволено, а что нет.

"Я сразу хочу сказать, что не надо вешать ярлыки, потому что педагог - это особая профессия, особая миссия, это знают все - и молодые педагоги, и уважаемые, и наставники", - добавила она.