Около 150 центров поддержки волонтерства появятся в Карачаево-Черкесии

29.03.19 14:10

© РИА Новости. Максим Богодвид

29 марта. Interfax-Russia.ru - Специальные центры для развития наставничества и поддержки общественных проектов в сфере волонтерства создадут в Карачаево-Черкесии в рамках проекта "Социальная активность".

"В частности, на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений рамках этого проекта планируется создать около 150 центров, сообществ и объединений поддержки добровольчества", - сообщил агентству "Интерфакс-Юг" представитель министерства туризма, курортов и молодежной политики КЧР.

Вместе с тем в КЧР сформируют единую информационную систему для эффективного поиска информации, взаимодействия и коммуникации, способствующую комплексному решению задач по созданию условий для развития добровольчества.

Как ожидается, за пять лет этой системой воспользуются около 4 тыс. жителей региона.