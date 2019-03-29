Количество очагов бешенства животных в Калужской области достигло 14

29.03.19 14:12

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

29 марта. Interfax-Russia.ru - Карантин по бешенству введен в пятницу в Боровском районе Калужской области по постановлению губернатора, сообщил областной комитет по ветеринарии при правительстве региона.

В дачном некоммерческом партнерстве "Лесные озера" была найдена больная енотовидная собака. Лабораторные исследования головного мозга животного показали, что оно было бешеным, говорится в сообщении.

На время действия карантина в зоне заражения запрещено проводить выставки собак и кошек, вывозить кошек и собак за пределы неблагополучного пункта, отлавливать диких животных для вывоза в другие районы.

Количество очагов этого опасного заболевания в регионе достигло 14. Четыре из них на территории Боровского района, четыре - в Жиздринском районе, два - в Жуковском и по одному - в Дзержинском, Думиничском, Малоярославецком и Хвастовичском.