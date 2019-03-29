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29.03.19 14:53

Путин поддержал решение вологодского губернатора Кувшинникова идти на выборы

© РИА Новости. Михаил Климентьев
29 марта. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин заявил, что поддержит решение губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова идти на выборы главы региона в сентябре этого года.

На встрече с О.Кувшинниковым в пятницу в Кремле В.Путин отметил, что результаты работы губернатора очевидны.

"Я знаю и по другим источникам, что ситуация выправляется, а по некоторым направлениям можем сказать выправилась. (...) Поэтому, думаю, что это (вновь баллотироваться в губернаторы - ИФ) - вполне обоснованное желание. Конечно, я с удовольствием поддержу вашу кандидатуру", - сказал В.Путин главе региона.

О.Кувшинников поблагодарил президента за доверие и пообещал не подвести. "Я вижу перспективы, знаю, что делать и хотел попросить, чтобы вы поддержали меня в решении идти на выборы губернатора в сентябре этого года. Я готов работать", - сказал он.

Губернатор напомнил, что семь лет назад при личной встрече доложил главе государства о тяжелой финансово-экономической ситуации, в которой оказалась Вологодская область, и попросил его о поддержке, а также о том, чтобы заместить большое количество ранее привлеченных коммерческих кредитов бюджетными кредитами под ставку 0,1%.

О.Кувшинников отметил, что сейчас область вышла из бюджетного кризиса, и рассказал о новой программе развития региона. "Мы начинаем очень большую работу по строительству инфраструктуры, развитию социальной сферы Вологодской области после долгих лет кризиса", - сказал губернатор, попросив президента поддержать программу развития региона.

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