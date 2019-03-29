Медведев поразился недостоверности иностранных исторических игр

29.03.19 14:40

© РИА Новости. Екатерина Штукина

29 марта. Interfax-Russia.ru - Премьер-министр Дмитрий Медведев раскритиковал исторические компьютерные игры иностранного производства.

"Тут границ нет, но есть глупость, глупость всегда безгранична. Когда некоторые игры смотришь, кстати, не наши я имею в виду, иностранные на всякие исторические сюжеты, просто поражаешься", - заявил он, посетив офис Mail.ru и ознакомившись с процессом создания компьютерных игр компании.

Д.Медведев подчеркнул, что имеет в виду именно исторические, а не фантастические сюжеты. "Именно то, как интерпретируется история. Думаю, у нас этого нет. В этом смысле народ взыскательный, всегда начинает подмечать, какие факты отражены неверно, что этого события не было, те или иные персонажи не похожи, танки не такие, форма другая", - отметил он.

Директор по маркетингу и рекламе игрового направления Mail.ru Елена Григорян заметила на это, что в России очень активное сообщество, которое всегда на связи с разработчиками.

По данным компании, за время ее существования около полумиллиарда человек зарегистрировалось в играх от Mail.ru.

При этом Е.Григорян сообщила Д.Медведеву, что у мобильных игр компании 90% аудитории находится вне России. "Игровой бизнес - это такой хороший пример экспорта наших технологий на зарубежные рынки. Российские пользователи тоже играют, но российский рынок на фоне мирового не очень большой. Ключевые наши страны - это США, Германия и Япония, причем на долю США в мобильном сегменте приходится около 33%", - сказала она.

Представители Mail.ru представили премьеру свои продукты, на мониторах продемонстрировали ход разработки: как делается игровой персонаж, как он анимируется, как создается внутриигровое окружение.

Д.Медведев отметил, что лучше компьютерные сражения, чем реальные. "Хотя есть разные точки зрения, как шутеры влияют на психологию. От абсолютно отрицательных до абсолютно положительных", - сказал он.