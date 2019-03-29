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29.03.19 14:46

В Москве отреставрируют два памятника Гоголю

© РИА Новости. Антон Денисов
29 марта. Interfax-Russia.ru - Два памятника писателю Николаю Гоголю закроются на реставрацию, которая продлится два года, сказал руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

"В 2019 году начнётся реставрация двух самых знаменитых памятников Гоголю, один из которых находится на Никитском бульваре авторства Николая Андреева (1909 г), а второй - работы Николая Томского (1952 г) на Гоголевском бульваре. Мы планируем, что в течение двух лет реставрационные работы будут завершены",- сказал журналистам в пятницу А.Емельянов.

По его словам, реставраторы приступят к работе в ближайшее время.

"Скоро на памятниках появятся строительные леса. Работы будут проводиться на месте. Эти памятники - объекты культурного наследия, и мы будем тщательно следить за реставрационными работами",- сказал глава департамента.

При этом А.Емельянов отметил, что оба памятника находятся в достаточно хорошем состоянии.

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