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29.03.19 14:46
В Москве отреставрируют два памятника Гоголю
"В 2019 году начнётся реставрация двух самых знаменитых памятников Гоголю, один из которых находится на Никитском бульваре авторства Николая Андреева (1909 г), а второй - работы Николая Томского (1952 г) на Гоголевском бульваре. Мы планируем, что в течение двух лет реставрационные работы будут завершены",- сказал журналистам в пятницу А.Емельянов.
По его словам, реставраторы приступят к работе в ближайшее время.
"Скоро на памятниках появятся строительные леса. Работы будут проводиться на месте. Эти памятники - объекты культурного наследия, и мы будем тщательно следить за реставрационными работами",- сказал глава департамента.
При этом А.Емельянов отметил, что оба памятника находятся в достаточно хорошем состоянии.
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