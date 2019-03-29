Живущим в Свердловской области блокадникам компенсируют проезд до Петербурга

29.03.19 14:48

© РИА Новости. Илья Питалев

29 марта. Interfax-Russia.ru - Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил правительству проработать вопрос предоставления раз в год компенсации стоимости проезда железнодорожным транспортом до Санкт-Петербурга живущим в регионе блокадникам, сообщает департамент информационной политики губернатора региона.

Предложения по корректировке регионального законодательства поручено подготовить Минсоцполитики и Минфину.

"Работа по подготовке законопроекта уже идет, предполагается, что уральцы-блокадники смогут воспользоваться этой мерой поддержки в ближайшие месяцы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пожелание иметь возможность раз в год ездить на поезде в Санкт-Петербург озвучили представители общественной организации жителей блокадного Ленинграда, эвакуированных в Свердловскую область, на встрече с вице-губернатором Сергеем Бидонько.

Согласно пресс-релизу, в настоящее время в регионе живут чуть более 300 человек, живших в годы войны в блокадном Ленинграде.