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29.03.19 14:51

Установка первых 100 "умных" остановок в Севастополе завершится летом

© РИА Новости. Макс Ветров
29 марта. Interfax-Russia.ru - Инвестор завершит установку первых 100 "умных" остановок в Севастополе во втором квартале 2019 года, обновив седьмую часть всех остановочных комплексов города.

"Правительством Севастополя привлечен крупный инвестор, который за счет собственных средств произведет установку в городе не менее 100 "умных" остановок. Так, в 2018-м - начале 2019 годах инвестором уже установлено 80 современных остановочных павильонов, благодаря чему "умные" остановки появились во всех районах города. До конца второго квартала 2019 года будет установлено дополнительно 20 "умных" остановок", - сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя в пятницу.

Инвестором выступило зарегистрированное в Севастополе ООО "Аутдор групп", стоимость одного остановочного комплекса - 800 тысяч рублей, пояснили в пресс-службе.

"Сейчас департаментом прорабатывается карта "умных" остановок - специалисты выясняют, где есть реальная необходимость, целесообразность установки с учетом их обслуживания. В целом, планируется, что будет оборудован весь город, 100 - это начало", - отметил собеседник агентства.

"Умные остановки", выполненные по типовым архитектурным решениям, оснащены IP-камерами, которые передают информацию в мониторинговый центр департамента транспорта и полицию, бесплатными USB-зарядками для мобильных устройств, Wi-Fi. Кроме того, разрабатывается система подсчета пассажиропотока с помощью камер видеонаблюдения и система вывода в режиме онлайн информации о движении общественного транспорта на экраны, вмонтированные в остановочные павильоны.

Всего в Севастополе, по данным департамента, 703 остановки.

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