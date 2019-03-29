Российские заповедники и нацпарки присоединятся к "Часу Земли"

29.03.19 14:57

© РИА Новости. Валерий Мельников

29 марта. Interfax-Russia.ru - К международной акции "Час Земли" присоединились особо охраняемые природные территории, сообщили в пресс-службе Минприроды РФ.

В Зейском заповеднике в Амурской области в "Час Земли" состоится акустический концерт при свечах, программу которого составят выступления учащихся местных школ.

По инициативе национального парка "Русская Арктика" в Архангельской области в одной из школ Архангельска стартует экологическая акция по сбору отслуживших свой срок батареек. Акция продлится до еще одного природоохранного праздника - Дня Земли, который отмечается 22 апреля.

В национальном парке "Сайлюгемский" Республики Алтай в субботу днем пройдет мастер-класс по изготовлению свечей. В "Час Земли" - с 20:30 до 21:30 по местному времени - на центральной площади села Кош-Агач, где расположен визит-центр нацпарка, состоится акустический концерт и флешмоб - танец со свечами, к которому смогут присоединиться прохожие.

Воронежский заповедник и ФГБУ "Заповедники Оренбуржья" в "Час Земли" отключат подсветку объектов инфраструктуры.