СКР не будет возбуждать дело о гробе с покойником у здания самарского правительства

29.03.19 15:03

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

29 марта. Interfax-Russia.ru - Следственное управление СКР по Самарской области отказало в возбуждении уголовного дела по факту появления гроба у здания правительства региона.

"В возбуждении уголовного дела отказано из-за отсутствия состава преступления", - сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе следственного управления.

Вечером 21 февраля жительница Самарской области Анна Плотникова и похоронный агент после неудачной попытки похоронить бывшего гражданского мужа женщины на муниципальном кладбище в Самаре привезли и выставили гроб с телом покойного у здания областного правительства в знак протеста.

Ритуальные организации, к которым обратилась женщина по поводу похорон, запросили высокую цену, тогда она нашла индивидуального предпринимателя, который согласился выполнить все работы в несколько раз дешевле. Однако когда он попытался выкопать могилу на кладбище, то столкнулся с противодействием администрации и группы неизвестных мужчин. После этого А.Плотникова и привезла гроб с телом бывшего гражданского мужа к областному правительству.

22 февраля А.Плотникова бесплатно похоронила умершего на сельском кладбище под Самарой.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров назвал инцидент "вопиющим" и поручил "жестко разобраться в произошедшем". Директор кладбища "Центральное" был уволен.

Проверку обстоятельств происшествия проводили полиция и прокуратура. Позднее полиция передала все материалы проверки в СУ СКР по Самарской области.