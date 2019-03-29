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29.03.19 15:07

Новый препарат применят в лечении 16 детей, зараженных гепатитом С в Приамурье

© РИА Новости. Александр Кряжев
29 марта. Interfax-Russia.ru - Пациенты гематологического отделения Амурской областной детской больницы, зараженные гепатитом С, не нуждаются в экстренной терапии, к такому заключению пришла руководитель отдела вирусных гепатитов и заболеваний печени, ведущий научный сотрудник ДНКЦИБ ФМБА России Лариса Горячева.

Пресс-служба регионального Минздрава сообщает, что инфекционист из Санкт-Петербурга помимо личного осмотра детей провела телемосты с Райчихинском, Мазановским районом и Тындой, во время которых Л. Горячева консультировала родителей пациентов.

"Такие больные есть везде, практически во всех стационарах. Пришли тест-системы - и сразу стали обследоваться все больные, пролеченные с 2006-2007 года. И выявили гепатиты С. То, что выявили в 2018 году, не значит, что и заболели в 2018-м, понимаете? Могу сказать точно, что тяжелых больных, с тяжелым поражением печени нет ни одного. То есть, необходимости в экстренной терапии нет", - отметила Л. Горячева.

Инфекционист пояснила, что она приехала в Приамурье, чтобы разобраться, кому противовирусная терапия необходима в этом году, кому позднее, а кто пока в ней не нуждается.

"Позиция ВОЗ - до трех лет не лечить. Высока вероятность элиминации вируса, то есть организм справляется самостоятельно - до 25 процентов", - приводятся в сообщении слова питерского врача.

С трех лет разрешена противовирусная терапия препаратами интерферона, однако она противопоказана больным с онкогематологическими патологиями.

Для лечения больных вирусным гепатитом С разработаны новые противовирусные препараты прямого действия, не имеющие побочных эффектов. Они гарантируют почти 100% излечение у взрослых и действуют в отношении всех четырех генотипов вируса.

С 1 марта один из препаратов зарегистрирован для лечения детей с 12 лет. В апреле будут разработаны клинические протоколы по его применению, затем Минздрав будет рекомендовать данный лекарственный препарат к назначению пациентам 12-18 лет.

В текущем году такая терапия будет проведена 16 зараженным детям в возрасте 12-18 лет, из числа обследованных и стоящих на учете. Будут определены сроки лечения тех, кому в будущем году исполнится 12 лет.

"Мы надеемся, что к концу 2020 года - в 2021-м году получим разрешение лечить с 6 лет. И думаю, в 2021 году мы закончим лечение у всех детей", - заметила Л. Горячева.

Десять заболевших детей, по оценке специалиста, уже не нуждаются в лечении от гепатита, так как трое его уже прошли, а остальные "элиминировали вирус сами". Питерский инфекционист высоко оценила действия своих амурских коллег.

Как сообщалось, в прошлом году у нескольких пациентов гематологического отделения детской Амурской областной больницы был выявлен гепатит С. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). Проверка доноров, персонала больницы и изучение медицинских карт не помогли выявить источник заражения детей.

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