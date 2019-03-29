Сумма штрафов за спам-рассылку в Подмосковье превысила 2 млн рублей за три месяца

29.03.19 15:11

© РИА Новости. Владимир Астапкович

29 марта. Interfax-Russia.ru - Более чем на 2 млн рублей штрафов выписано за рассылку спама и смс в Подмосковье с начала года, сообщил заместитель руководителя Московского областного УФАС России Дмитрий Стрельников.

"Пока мы все равно наблюдаем проблему со спамом, более 120 дел уже возбуждено в этом году по смс рассылкам и вообще по спаму", - сказал Д.Стрельников в пятницу журналистам.

Он уточнил, что с начала года нарушители антимонопольного законодательства оштрафованы более чем на 2 млн руб.

По словам Д.Стрельникова, дела были возбуждены за рекламу театральных касс, юридических и медицинских услуг, микрозаймов и разного рода интернет магазинов.