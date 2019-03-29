Кремль погрузится в темноту в "Час Земли"

29.03.19 15:15

© РИА Новости. Антон Денисов

29 марта. Interfax-Russia.ru - В рамках глобальной экологической акции "Час Земли" в субботу на один час будет выключено внешнее освещение официальной резиденции президента РФ - Московского Кремля, сообщила пресс-служба главы государства.

В сообщении уточняется, что освещение будет выключено с 20:30 до 21:30 мск.

"Час Земли" - ежегодная международная акция Всемирного фонда дикой природы, направленная на формирование ответственного отношения к окружающей среде. Во время мероприятия люди по всему миру в одно и то же время добровольно отключают на один час свет и бытовые электроприборы, а на архитектурных сооружениях, являющихся символами тех или иных стран, гаснет внешняя декоративная подсветка.

"Час Земли" является самой массовой акцией в истории. В 2018 году ее поддержало более двух миллиардов человек из 188 стран, в том числе жители 170 российских городов.

По решению Владимира Путина Московский Кремль участвует в акции "Час Земли" с 2013 года.