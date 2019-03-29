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29.03.19 15:15
Кремль погрузится в темноту в "Час Земли"
В сообщении уточняется, что освещение будет выключено с 20:30 до 21:30 мск.
"Час Земли" - ежегодная международная акция Всемирного фонда дикой природы, направленная на формирование ответственного отношения к окружающей среде. Во время мероприятия люди по всему миру в одно и то же время добровольно отключают на один час свет и бытовые электроприборы, а на архитектурных сооружениях, являющихся символами тех или иных стран, гаснет внешняя декоративная подсветка.
"Час Земли" является самой массовой акцией в истории. В 2018 году ее поддержало более двух миллиардов человек из 188 стран, в том числе жители 170 российских городов.
По решению Владимира Путина Московский Кремль участвует в акции "Час Земли" с 2013 года.
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