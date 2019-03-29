Подлодка "Великий Новгород" впервые прибыла в Севастополь

29.03.19 15:34

Фото ЧФ РФ

29 марта. Interfax-Russia.ru - Церемония встречи дизельной подводной лодки "Великий Новгород", выполнявшей задачи в Средиземном море, прошла в пятницу в Севастополе, сообщает Черноморский флот (ЧФ).

"Это первое прибытие субмарины в Севастополь после её включения в состав Черноморского флота", - сказано в сообщении.

Отмечается, что "за время нахождения в дальней морской зоне подводники выполняли задачи в составе постоянного соединения Военно-морского флота (ВМФ) в Средиземном море, где провели боевые стрельбы комплексом крылатых ракет морского базирования "Калибр-ПЛ" по объектам террористов на территории Сирийской Арабской Республики".

Ранее сообщалось, что подлодка "Великий Новгород" после ввода в состав ВМФ на Балтике с сентября 2017 года выполняла задачи вместе с кораблями постоянного оперативного соединения российского флота в Средиземном море.