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Медведев: в РФ не будет такого регулирования интернета, как в Китае

© РИА Новости. Сергей Гунеев
29 марта. Interfax-Russia.ru - Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил в связи с законопроектом о защите Рунета от внешних угроз, что Россия не пойдет по китайской модели регулирования своего сегмента Всемирной сети.

"Конечно, у нас не будет такого регулирования, как в Китае. Я даже скажу больше: и в Китае это регулирование зачастую не приносит тех, может быть, результатов, на которые это регулирование изначально было ориентировано", - сказал Д.Медведев в пятницу, отвечая на вопросы в ходе общения с пользователями "ВКонтакте" в прямом эфире.

"Тем более, мы не стремимся к такому регулированию - никакого "файервола" здесь не возникает",- добавил премьер.

Вместе с тем, премьер призвал вспомнить, как развивалась глобальная сеть.

"Если бы интернет можно было бы отрегулировать на общие начала взаимодействия на уровне международной конференции, это было бы идеально",- считает Д.Медведев.

"Но Интернет развивался иначе: абсолютное большинство ключей к регулированию находятся на территории одной страны - Соединённых Штатов Америки", - подчеркнул он.

По словам премьера, независимо от отношений РФ и США "получается так, что та технология, которая стала универсальной, используется миллиардами людей, всё-таки в значительной степени регулируется одной страной".

"Это не очень хорошо. И для этого как раз и существует международное право", - сказал премьер.

"Может быть, мы доживём до ситуации, когда интернет по каким-то ключевым сегментам - например, те же самые доменные имена, какие-то ключевые технологии - будут регулироваться на уровне международных конвенций, но пока этого нет", - констатировал он.

"Поэтому мы должны защитить свои интересы, чтобы не мы что-то отключили, а чтобы нас не отключили. Это же тоже возможно",- сказал он.

Дмитрий Медведев также отметил, что реализация законопроекта об устойчивости Рунета не потребует фантастических расходов.

"Это определенные деньги, сомнения нет. Но это не фантастические средства, которые иногда рисуют - сотни миллиардов рублей. Этого точно нет", - сказал премьер-министр РФ.

Касаясь определенных высказываний о том, что на реализацию данного законопроекта потребуется от 20 млрд рублей и более, глава правительства сказал: "Я не готов комментировать цифры, потому что господа профессионалы, по всей вероятности, не погружены в эти технологии".

"Вот когда мне министерство цифрового развития вместе с министерством финансов доложат, сколько им денег нужно, я тогда скажу, что нужно столько-то", - добавил Д.Медведев.

Пакет поправок в законы "О связи" и "Об информации" внесли 14 декабря 2018 года сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат ЛДПР Андрей Луговой.

Цель законопроекта - обеспечение целостности, устойчивости и безопасности интернета в стране при возникновении угроз.

Законопроект вводит понятие "точки обмена трафиком", операторы связи обязаны установить технические средства, способные определять источник трафика и запрещать трафик к ресурсам с запрещенной информацией. Определение правил маршрутизации в сети передается федеральному исполнительному органу, ему же операторы сообщают о маршрутизации на трансграничных линиях и дают ему возможность централизованного управления трафиком в случае угрозы. Законопроект предусматривает создание инфраструктуры, обеспечивающей маршрутизацию в сети при невозможности подключения к зарубежным корневым серверам.

Правительство и комитеты Госдумы поддержали принятие законопроекта в первом чтении при условии его доработки ко второму чтению. Не поддержала законопроект Счетная палата, указав, что его реализация потребует бюджетных расходов, а также "приведёт к росту стоимости товаров и услуг на российском рынке". Профильная комиссия РСПП обращала внимание, что некоторые предложенные меры избыточны или создают риски ухудшения качества работы и даже отказа сетей связи в РФ.

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