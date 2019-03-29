Сдавшегося чеченской полиции виновника смертельного ДТП на Можайке доставят из Грозного в Москву

29.03.19 15:51

© РИА Новости. Вадим Жернов

29 марта. Interfax-Russia.ru - Разыскиваемый полицией предполагаемый виновник ДТП на Можайском шоссе в Москве будет доставлен в Москву, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-центре МВД РФ.

"В ближайшее время в сопровождении сотрудников Управления уголовного розыска МВД по Чеченской Республике Муслим Джамбеков будет доставлен в Москву и передан столичным коллегам", - сказал сотрудник пресс-центра.

По данным МВД, М.Джамбеков явился с повинной в отдел полиции №3 УМВД РФ по городу Грозный.

Ранее глава Чечни Р.Кадыров сообщил в своем Telegram-канале, что М.Джамбеков "готов понести любое наказание, предусмотренное законом, утверждает, что глубоко сожалеет о случившемся, выражает соболезнование родным и близким погибших при ДТП женщины и девочки".

Также в своем Telegram Р.Кадыров разместил видеозапись, на которой М.Джамбеков подтверждает, что является виновником аварии на Можайском шоссе в Москве, просит прощения у Р.Кадырова, своего народа и россиян. Кроме того, М.Джамбеков выразил соболезнования родным и близким жертв аварии.