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29.03.19 15:51
Сдавшегося чеченской полиции виновника смертельного ДТП на Можайке доставят из Грозного в Москву
"В ближайшее время в сопровождении сотрудников Управления уголовного розыска МВД по Чеченской Республике Муслим Джамбеков будет доставлен в Москву и передан столичным коллегам", - сказал сотрудник пресс-центра.
По данным МВД, М.Джамбеков явился с повинной в отдел полиции №3 УМВД РФ по городу Грозный.
Ранее глава Чечни Р.Кадыров сообщил в своем Telegram-канале, что М.Джамбеков "готов понести любое наказание, предусмотренное законом, утверждает, что глубоко сожалеет о случившемся, выражает соболезнование родным и близким погибших при ДТП женщины и девочки".
Также в своем Telegram Р.Кадыров разместил видеозапись, на которой М.Джамбеков подтверждает, что является виновником аварии на Можайском шоссе в Москве, просит прощения у Р.Кадырова, своего народа и россиян. Кроме того, М.Джамбеков выразил соболезнования родным и близким жертв аварии.
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