Уголовное дело возбуждено по факту гибели контрактника в Тверской области

29.03.19 15:56

© РИА Новости. Сергей Аверин

29 марта. Interfax-Russia.ru - Военный следственный отдел СКР по Тверскому гарнизону по факту гибели старшего сержанта Дениса Белоусова, который самовольно с оружием покинул воинскую часть в Тверской области, возбудил уголовное дело, сообщила пресс-служба Главного военного СУ СКР.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства).

По данным следствия, контрактник, получив у дежурного по подразделению автомат и боеприпасы к нему, покинул расположение роты. Позднее его тело с огнестрельным ранением нашли в заброшенном доме неподалеку от воинской части.

"Автомат был рядом. Переводчик огня стоял в положении "одиночный". За исключением одного патрона все остальные боеприпасы в наличии. При осмотре места происшествия следов борьбы не обнаружено", говорится в сообщении.