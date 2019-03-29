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Иркутская область начала проектирование нового терминала в аэропорту Иркутска

© РИА Новости. Николай Рютин
29 марта. Interfax-Russia.ru - Правительство Иркутской области совместно со специализированной компанией начало проектирование нового терминала в аэропорту Иркутска, какие-либо подготовительные строительные работы на площадке сейчас не ведутся, сообщил "Интерфаксу" иркутской губернатор Сергей Левченко в кулуарах Красноярского экономического форума.

"В настоящее время мы решили вопрос с земельным участком (под терминал и рулежные дорожки - ИФ), освободили его (договорившись с собственниками - ИФ). Сейчас включаем проектировочные решения в строительство развязок в двух уровнях. Определены основные архитектурно-проектировочные решения терминала. И мы приступили к проектированию", - сказал он.

Губернатор подчеркнул, что все работы сейчас ведутся вне рамок строительной площадки.

"Будут ли сдвигаться сроки сдачи терминала (его планировалось сдать к зиме 2020 года - ИФ), зависит от наших взаимоотношений, скажем так, с конкурентами, которые внезапно появились и подали жалобу в ФАС. То, что они сейчас делают, это способ конкурентной борьбы при помощи федеральных структур, чтобы замедлить проект", - пояснил губернатор.

Когда закончится проектирование терминала и кто выполнит эти работы, С.Левченко не уточнил.

Ранее сообщалось, что ФАС в конце октября 2018 года возбудила дело по признакам нарушения ст.16 закона "О защите конкуренции" (запрещает согласованные действия между органами власти и хозяйствующими субъектами, если они приводят к ограничению конкуренции) в отношении участников проекта строительства нового терминала аэропорта Иркутска. Среди подозреваемых фигурировали: АО "Международный аэропорт Иркутск" (принадлежит региону, управляет существующим аэропортом), правительство и губернатор Иркутской области (с октября 2015 года этот пост занимает Сергей Левченко), принадлежащие Роману Троценко компании AEON и "Новапорт", а также московское ООО "Система управления" (в собственности у гражданки РФ Марьяны Чураковой) и его "дочка" - ООО "Рампорт безопасность" (переименовано в ООО "Терминал Иркутск").

В январе 2019 года ФАС продлила до 1 августа рассмотрение дела о возможном сговоре правительства Иркутской области и структур, участвующих в проекте развития аэропорта Иркутска.

В феврале С.Левченко заявил "Интерфаксу", что проверка ФАС на предмет возможного сговора правительства Иркутской области и структур бизнесмена Р.Троценко связана с недобросовестной конкуренцией со стороны других интересантов - возможных инвесторов иркутского авиаузла.

Он также добавил, что регион, получив предостережение ФАС, приостановил проект по строительству нового терминала в аэропорту.

Аэропорт Иркутска передан из федеральной собственности в областную в 2015 году. Задачей было привлечь частные инвестиции для реконструкции действующего терминала, а в будущем - для строительства нового аэропорта за пределами города

Первоначально в качестве потенциальных инвесторов назывался консорциум из корейской Incheon (оператор аэропорта в Сеуле), "Ростеха" и "Роснефти" (MOEX: ROSN), но проект так и не состоялся. В последние годы главными интересантами выступали "Новапорт" Р.Троценко, "Аэропорты регионов" Виктора Вексельберга и "Базовый элемент" Олега Дерипаски, которые ждали объявления конкурса.

Однако конкурс так и не состоялся. Весной 2018 года С.Левченко сообщал, что инвестором строительства нового терминала станет АО "Рампорт аэро" - оператор подмосковного аэропорта "Жуковский", 25% которого принадлежат госкорпорации "Ростех". Он также отмечал, что в эксплуатации терминала будет участвовать "Новапорт".

В августе 2018 года в иркутском аэропорту состоялась официальная церемония закладки первого камня нового терминала стоимостью 7 млрд рублей, рассчитанного на обслуживание 3 млн человек в год. Новый терминал, как ранее обещали власти, будет готов к зиме 2020 года.

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