Роспотребнадзор в Татарстане выясняет причины отравления восьмерых детей при купании в бассейне

29.03.19 17:12

© РИА Новости. Виталий Тимкив

29 марта. Interfax-Russia.ru - Специалисты управления Роспотребнадзора по Татарстану выехали в Балтасинский район для выяснения обстоятельств отравления восьми детей в бассейне, сообщает пресс-служба ведомства.

В региональное управление Роспотребнадзора в пятницу поступила информация о восьми случаях отравления детей при купании в бассейне Балтасинского муниципального образования.

"Бригада специалистов управления незамедлительно выехала на место с целью проведения расследования причин и обстоятельств отравления с организацией лабораторного контроля", - говорится в сообщении.

В свою очередь Минздрав Татарстана сообщает, что дети госпитализированы в детское отделение Балтасинской центральной районной больницы с жалобами на кашель, головокружение, затрудненное дыхание, тошноту, возникшими во время плановых занятий в плавательном бассейне.

"Состояние четверых детей на момент поступления оценивалось как легкой степени, у оставшихся - состояние средней степени. На 16:30 мск состояние учеников врачи оценивают как удовлетворительное. Они находятся под наблюдением врачей", - отмечается в сообщении.

Диагноз уточняется.

Самостоятельно в Балтасинскую больницу обратились двое взрослых с похожими жалобами, также находившихся в плавательном бассейне. Они были осмотрены в больнице врачами и отпущены на амбулаторное лечение.

В администрации района агентству "Интерфакс-Поволжье" уточнили, что после произошедшего были взяты пробы воды на щелочь и хлор. "Показатели в норме", - сказал собеседник агентства.

Он также подчеркнул, что руководство района держит ситуацию на контроле.

К выяснению обстоятельств случившегося также подключилась прокуратура.