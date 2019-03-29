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29.03.19 17:22
Ростовскую область в 2018 году посетили рекордные 1,3 млн туристов
"2018 год был уникальным, год Чемпионата Мира по футболу. И у нас рекордное количество туристов посетило Ростовскую область - это 1,3 млн человек (в 2017г 1,17 млн чел., рост 11% - ИФ). Только на игры ЧМ-2018 приехало 190 тыс. туристов. 90 тыс. - это иностранные туристы. Туризм для нас - это отрасль, которая должна приносить в структуру ВРП значимую толику. Для нас это драйвер роста и в стратегии развития это прописано", - заявил он.
По словам Ю.Молодченко, после Чемпионата мира по футболу Ростовская области получила "туристическое наследие" в виде большого количества современных комфортабельных гостиниц, и в настоящее время на территории региона работает свыше 530 объектов размещения.
При этом заместитель губернатора подчеркнул, что видит в регионе серьезные перспективы для развития событийного и винного туризма.
"Виноделы, которые представлены на фестивале - это наша изюминка, это перспектива для интересных туристических туров. Вы знаете, что виноделие на Дону - это самое северное виноделие в мире. Мы надеемся, что такие особенности туристической сферы региона будут привлекать большое количество туристов", - уточнил он.
В свою очередь, министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко сообщил о том, что по самым пессимистичным прогнозам, туристический поток в Ростовской области в 2019 году увеличится примерно на 5%, до 1,5 млн человек. Он также подчеркнул, что Ростовская область должна максимально эффективно использовать потенциал прямых авиарейсов, которые связывают Ростов-на-Дону почти со всеми городами-миллиониками страны.
"Будем развивать событийные мероприятия, постараемся сделать фестиваль современной деревенской культуры с уклоном в "кантри". Также мы планируем поддерживать гастрономические фестивали, развивать инфотуры и продвигать сувенирную продукцию", - уточнил М.Папушенко.
Он также напомнил, что Ростовская область является участником межрегионального проекта "Золотое кольцо Боспорского царства" по местам, где в античное время располагались города древнего государства. Маршрут включает 10 городов, расположенных на территории четырех регионов: Краснодарского края, Республики Крым, Ростовской области и Севастополя.
"На территории Ростовской области это города Азов, Ростов, Танаис. И нам удалось убедить организаторов также включить в маршрут город Таганрог", - добавил он.
Международный фестиваль туризма "Мир без границ" проходит в Ростовской области с 1997 года. Ежегодно в нем принимают участие около 150-200 компаний туристической отрасли. Планируется, что в 2019 году фестиваль посетит около 5 тыс. человек, в первую очередь, это отельеры, представители туристических агентств и сопутствующих отраслей.
Также в рамках фестиваля прошло заседание координационного совета по развитию курортов и туризма Ассоциации "Юг", на котором обсуждалось развитие связей в сфере туризма: продвижение потенциала Тарханкутского полуострова (Крым), развитие проекта и туры "Золотое кольцо Боспорского царства" и проведение одноименного фестиваля в 2019 году.
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