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31.03.19 23:55

Российский бизнес-джет разбился во Франкфурте, в катастрофе погибла совладелица S7

© РИА Новости. Виталий Белоусов
31 марта. Interfax-Russia.ru - Совладелица S7 Наталия Филева погибла в авиакатастрофе при заходе на посадку во Франкфурте, сообщила пресс-служба авиакомпании.

"31 марта 2019 года при заходе на посадку частного самолета Epic-LT в аэропорт Эгельсбах (Франкфурт-на-Майне) в возрасте 55 лет погибла акционер S7 Airlines Филева Наталия Валерьевна. Обстоятельства трагедии пока неизвестны", - говорится в сообщении.

Расследование происшествия будет проводиться "международной комиссией в установленном порядке при участии российских авиационных властей".

"Команда холдинга S7 Group выражает глубочайшие соболезнования семье и близким. Образ Наталии Валерьевны как яркого неравнодушного лидера и прекрасного человека навсегда останется в памяти сотрудников, это невосполнимая утрата для всего коллектива", - говорится в сообщении.

Акционером S7 также является супруг Наталии Филевой Владислав Филев.

Ранее осведомленный источник сообщил "Интерфаксу", что бизнес-джет Epic, предположительно принадлежащий российской авиакомпании "Глобус" (входит в группу S7), разбился при вылете из аэропорта "Франкфурт". По информации собеседника агентства, "погибли трое россиян, находившихся на борту". "По предварительным данным среди пассажиров самолета была Наталья Филева и ее отец", - уточнил источник.

Самолеты авиации общего назначения авиакомпании "Глобус" занимаются перевозками руководства группы S7.

Позднее стало известно, что также погибли два человека в ДТП с участием полиции в Германии, полицейский наряд ехал на место крушения бизнес-джета с россиянами на борту, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье представитель полиции Дармштадта Бернд Хохштедтер.

"На место крушения выехало много полицейских нарядов, по пути одного из них произошло ДТП - на федеральной трассе 486 лоб в лоб полицейская машина столкнулась с другим автомобилем. Погибли два человека, трое полицейских получили ранения", - сказал он.

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