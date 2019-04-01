Власти Приамурья включили Амурский газохимический комплекс в перечень приоритетных проектов

01.04.19 06:05

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

1 апреля. Interfax-Russia.ru - Власти Амурской области включили Амурский газохимический комплекс (ГХК) в перечень приоритетных инвестиционных проектов региона.

"Амурский ГХК - очень важный стратегический проект для региона по объему инвестиций в основной капитал и по эффекту для экономики. Строительство ГХК будет способствовать притоку инвестиций, увеличению ВВП региона, налогов и занятости жителей", - сказал губернатор Василий Орлов, слова которого приводит пресс-служба регионального правительства.

По оценке властей Приамурья, реализация проекта увеличит количество рабочих мест, а также создаст мультипликативный эффект в смежных отраслях и сфере услуг, как во время строительства, так и после запуска комплекса в эксплуатацию.

Окончательное решение о строительстве нового газохимического комплекса на территории Приамурья еще не принято, проект находится на стадии базового проектирования. Ожидается, что инвестиционное решение по Амурскому ГХК будет принято в текущем году.