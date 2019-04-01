Суд в Хабаровске оставил без изменения срок ареста бывшего зампреда правительства региона

01.04.19 06:22

© РИА Новости. Максим Богодвид

1 апреля. Interfax-Russia.ru - Хабаровский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу бывшего первого заместителя регионального правительства Василия Шихалева, который ранее был арестован и помещен в СИЗО до 17 мая в рамках расследования уголовного дела о хищениях в лесной отрасли региона, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в суде.

"Жалоба рассмотрена. Все остается без изменений, до 17 мая Василий Шихалев остается под арестом", - сказал представитель суда.

21 марта Центральный районный суд Хабаровска арестовал В.Шихалева на два месяца в рамках расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий и миллиардных махинациях в лесной отрасли региона.

По данным управления Генпрокуратуры в Дальневосточном федеральном округе, с октября 2013 г. по сентябрь 2018 г. В.Шихалев, отвечавший в правительстве региона, в том числе, за реализацию приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, оказывал протекцию одной из лесозаготовительных организаций.

В ходе проверки выяснилось, что лесопользователь незаконно получил из федерального бюджета субсидии в сумме свыше 1 млрд рублей, однако инвестиционный проект по развитию деревообрабатывающего производства в Солнечном районе Хабаровского края не был реализован, сообщает прокуратура.