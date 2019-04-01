Военкоматы Восточного военного округа планируют призвать более 9,5 тыс. новобранцев

01.04.19 06:29

© РИА Новости. Виталий Аньков

1 апреля. Interfax-Russia.ru - Военные комиссариаты Восточного военного округа (ВВО) в ходе начавшейся 1 апреля весенней призывной кампании планируют призвать свыше 9,5 тыс. новобранцев, сообщила в понедельник пресс-служба ВВО.

"В ходе текущего призыва военными комиссариатами округа запланировано призвать более 9,5 тыс. новобранцев, из них более 7,7 тыс. будут направлены для прохождения службы в соединения и воинские части ВВО", - говорится в сообщении.

Так, для соединений и воинских частей округа, представляющих Сухопутные войска, будет призвано около 5,5 тыс. человек, подразделения армии ВВС и ПВО - около 800 новобранцев, Тихоокеанский флот - более тысячи человек, в том числе около 500 призывников пополнят учебные воинские части.

В подразделения железнодорожных войск прибудут около 400 молодых людей.

В сообщении отмечается, что в отдельных районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях призыв на военную службу проводится один раз в год, с 1 мая по 15 июля. На территории Восточного военного округа это коснется жителей 24 районов в пяти субъектах РФ, в частности в Республике Саха (Якутия), Камчатском, Хабаровском, Забайкальском краях и Чукотском автономном округе.

Для организации призыва в ВВО работают 11 призывных комиссий субъектов РФ, 240 призывных комиссий муниципальных образований. Для отправки новобранцев подготовлены 10 сборных пунктов субъектов РФ и 148 призывных пунктов.

На четырех военных аэродромах округа, дислоцированных в Республике Бурятия, Хабаровском, Приморском и Камчатском краях, развернуты пункты приёма и отправки личного состава.