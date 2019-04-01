Исторические границы Томска будут утверждены к июню

01.04.19 06:33

© РИА Новости. Алексей Крикунов

1 апреля. Interfax-Russia.ru - Границы Томска как исторического поселения, внутри которых планируется жестко регулировать застройку, планируется утвердить до 31 мая, заявил губернатор Томской области Сергей Жвачкин в интервью агентству "Интерфакс-Сибирь".

"Президент поставил перед нами срок до 31 мая, и я не сомневаюсь, что поручение будет выполнено", - сказал в понедельник С.Жвачкин.

Как сообщалось, в феврале президент РФ Владимир Путин поручил администрации Томской области обеспечить госохрану памятников истории и культуры Томска как исторического поселения федерального значения.

С.Жвачкин отметил, что ранее утверждению границ исторического поселения мешали бюрократические проволочки.

"Проволочки распутали. Я убежден, что утверждение исторических границ Томска пойдет на пользу городу. Мы разговаривали с мэром, общественными организациями - границы исторического поселения будут утверждены в ближайшие два месяца", - подчеркнул губернатор.