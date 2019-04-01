Иркутская область планирует построить и модернизировать 20 канализационно-очистных сооружений на Байкале

01.04.19 06:35

© РИА Новости. Израиль Озеркий

1 апреля. Interfax-Russia.ru - Правительство Иркутской области подготовило паспорта региональных программ для включения в национальный проект (НП) "Экология", сообщает в понедельник пресс-служба регионального правительства.

"Предложены к реализации мероприятия и объекты, объем финансирования которых оценивается в 57,7 млрд рублей, из них 48,9 млрд - средства федерального бюджета", - цитирует пресс-служба первого заместителя губернатора - председателя областного правительства Руслана Болотова.

Иркутская область намерена участвовать в шести федеральных проектах НП "Экология". Это "Сохранение озера Байкал", "Чистый воздух", "Чистая страна", "Комплексная система обращения с ТКО (твёрдыми коммунальными отходами - ИФ)", "Сохранение уникальных водных объектов" и "Чистая вода".

В проект "Сохранение Байкала" включены мероприятия, запланированные ранее к реализации по ФЦП "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы". Это реконструкция канализационно-очистных сооружений (КОС) Иркутска, укрепление берега в поселке Листвянке, ликвидация отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК).

"Всего до 2024 года в проект "Сохранение озера Байкал" Иркутская область заявила 29 мероприятий и объектов с предполагаемым объемом финансирования 40,5 млрд рублей, из которых 34,1 млрд - средства федерального бюджета. Планируется построить 16 КОС, реконструировать четыре, модернизировать одно; организовать два пункта приема нефтесодержащих, хозяйственно-бытовых и твердых коммунальных отходов с судов в акватории Байкала", - отмечается в сообщении.

Кроме того, планируется обеспечить инженерной защитой около 32 км береговой линии и открыть рыбоводный пункт на берегу пролива Малое Море в Ольхонском районе.